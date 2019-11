Siinsete IT-firmade hulgas on neid, kes on riigihangetel Austraalias juba osalenud: meid otsiti ise üles

„Ma usun, et Eesti ettevõtted on kindlasti koostööst huvitatud,” ütles Äripäeva värskelt avaldatud IT-firmade esikümnesse jõudnud Tieto Estonia juht Anneli Heinsoo. Ta rääkis, et Austraalia tahab meie e-Estonia showroom’i eeskujul oma inkubaatorit teha ja tänu sellele on kaks korda ka Eestis käidud. „Nende eesmärk on viia kokku kohalikud huvirühmad ja need, kes tahavad tulla turule,” selgitas ta.

Tieto Estonia enda huvi kohta Austraalia hangete vastu jääb Heinsoo vastuse võlgu. „Tietol on selline strateegia, et teistele turgudele minnakse korporatiivselt, mina ise siin Eestis selliseid otsuseid teha ei saa,” põhjendas ta. Heinsoo märkis, et Tietol on küll kliente, kes Austraalias tegutsevad, kuid ettevõte ise seal turul ei tegutse. Pigem on Tieto sihid seotud Aasia turgudega: India, Hiina ja Korea omaga.

Osales Canberra linna piletisüsteemi hankel

Samas usub Tieto Estonia, et Eestis on palju selliseid IT-valdkonna ettevõtteid, keda võiks sealsetel hangetel osalemine kindlasti huvitada, iseäranis neid, kes pakuvad konkreetseid tooteid. „Kindlasti sellised start-up ettevõtted – nende huvi on rahvusvaheline, tarbijatega seotud,” põhjendas Heinsoo.

Üks sellistest ettevõtetest on piletisüsteeme arendav Ridango AS, kes oma väiksuse tõttu pole küll väga sihiteadlikult Austraalia turu suunal tööd teinud, kuigi on ühes sealses hankeprotsessis osalenud. „Meil on maailmas oma valdkonnas piisavalt suur tuntus, et aeg-ajalt tekib selliseid oportunistlikke võimalusi, kus meid otsitakse üles,” rääkis ettevõtte müügidirektor Argo Verk.