Sikupilli keskuse juht: juba enne T1 tulekut oli turg täis

2013. aastal vahetas Sikupilli keskus omanikku. Nüüdsed omanikud on kirju kinnisvaraäris kogenud seltskond. Eestlastest on kambas Hindrek Leppsalu, kes on ka keskuse juhataja. T1 Mall of Tallinna ja Ülemiste keskuse väikevennal Sikupillil läheb hästi. Nad vaatavad huviga, mida teeb kolmikust ainsana kriisis olev T1.

„Ülemiste on selgelt võitjana välja tulnud. T1 kaotab üürnikke kiiremini, kui juurde saab. Nad lootsid, et aastaga olukord paraneb. Tänaseks ei ole seda juhtunud,” märgib Leppsalu.