Silicon Valley hinnatuim eestlane jättis tippjuhi töö sealses börsifirmas

"Twilios said selle aasta eesmärgid ilusti täidetud ning järgmiste aastate strateegia ja plaanid on ka välja töötatud, nii et oligi hea hetk aeg maha võtta ja teatepulk kellelegi teisele üle anda,“ tõdes Kaukver.

Ta nentis, et ta tegi seda tööd seitse aastat ning tema peamine eesmärk sai täidetud – alustada väikeses ettevõttes, kus töötas umbes sada inimest ja mille käive oli 20 miljonit dollarit, viia see börsile ja kasvatada niivõrd suureks, et täna on ettevõttes, mille käive on ületanud miljardi dollai piiri, juba üle 3000 töötaja.

