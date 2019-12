Silicon Valley juhtimisguru USA trendist, mis võib levida ka Tallinna: tulevikus hakkame nägema järjest rohkem „kummituskööke”

Abbott külastas Eestit Euroopa Innovatsiooniakadeemia ja SEB panga koostöös korraldatava kasvuprogrammi raames, kus aidatakse ettevõtetel leida uusi kasvumudeleid ja areneda turu üldisest rütmist kiiremini. Intervjuus Ärilehele kirjeldas ta Eesti ettevõtluskeskkonda maagilisena ja selgitas, mida peaksid ettevõtted tegema, et kiiremini kasvada.

Miks otsustasite tulla Eesti firmadele nõu andma?

Puutusin Euroopa Innovatsiooniakadeemiaga kokku neli aastat tagasi ja hakkasin seal mentorina tegutsema. Aga mis puudutab Eesti firmadega töötamist, siis on selge, et siin väikeses kohas toimub midagi maagilist.

Mis mõttes maagilist?

Kui vaadata Silicon Valleyt, siis seal on ainult neli miljonit inimest, kuid umbes 50-60 protsenti tehnoloogia üksksarvikutest on skaleerunud (skaleeruma - järk-järgult laienema) seal. See on kõige edukam skaleerumise ökosüsteem. On olemas palju startup'ide ökosüsteeme. Tallinna on ka selline koht, kus on väike arv inimesi, aga kust tuleb ebaproportsionaalselt suur arv skaleeruvaid firmasid. Midagi toimub siinses ökosüsteemis.

Kas näiteks toidupoed peaks siis hakkama tegema sama, mida teeb Amazon ja kolima veebi?

Amazon on rajanud oma raamatupoed. Seega nad liiguvad füüsiliste poodide juurde pärast seda kui nad hävitasid konkurendid ja leiutasid parema ärimudeli. Ma ei arva, et väike poekett peaks oma poodidest loobuma.

Üks huvitav asi sarnasel teemal, mis USA restoranidega toimub, on kummitusköökide (ghost kitchens) kontseptsioon. Silicon Valley'st suunatakse palju raha firmadesse, mis pakuvad kummitusköögi teenust.

Restoran, mis näiteks Tallinnas ei tegutse, võib kummitusköögiga koostööd teha.