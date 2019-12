Simson ei pea võimalikku põlevkiviõli eelrafineerimistehase plaani tabuks

"See, et me põlevikivist enamat väärtust välja võtame, ei peaks kindlasti olema mingi tabu," vahendab ERR-i uudisteportaal "Aktuaalse kaamera" vahendusel Simsonit.

"Loomulikult iga investeering tuleb ära kaaluda selle vastu, mis on võimalikud turuolukorrad. Puhtalt põlevkiviõli puhul me teame, et seda kasutatakse merenduses, aga tuleb silmas pidada seda, et Euroopa Liit ise oma merenduse sektorile paneb peale karmimad piirangud kui täna on," lisas ta, vastates küsimusele, ega eelarfineerimistehase plaan pole riskantne, arvestades EL-i karmistuvad kliimapoliitikat.

"Eks need võimalused tuleb läbi analüüsida 2020. aasta kevadeks. Ühtegi sellist otsust Eesti valitsuse poolt, et me hakkaksime rajama põlevkivi rafineerimise tehast, täna langetatud ei ole," kinnitas Ratas.

Jüri Ratas näeb esmast võimalust Eesti süsiniku jalajälje vähendamiseks tuuleenergeetikas.

