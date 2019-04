Simson selgitab, mida tähendab KEI võimuleppe punkt, mis lubab „kiiret” rongiühendust Tallinn-Tartu-Riia liinil

„Otsime koostöös Lätiga võimalusi avada kiire rongiühendus liinil Tallinn-Tartu-Riia," seisab nädalavahetusel Keskerakonna, EKRE ja Isamaa esitletud koalitsioonileppes.

Simson ütles Ärilehele, et tegemist tulevikuvisiooniga, mida tuleb edasi arendada nii Eesti-siseselt kui ka koostöös lõunanaabritega, sest Tartu-Riia raudtee lõigust paikneb ligi kaks kolmandikku Läti territooriumil.

Küsimusele, kui kiire see rongiliin oleks, Simson otsest vastust ei andnud, kuid märkis, et praegu on prioriteetide seas Tallinn-Tartu trassil kiiruse tõstmine lõiguti 135-le kilomeetrile tunnis.

Samuti jäi vastuseta plaani kulusid puudutav küsimus. „Mis puudutab detaile, peaasjalikult ümberistumise, kiiruse ja ka ajaliste perspektiivide osas, siis on antud küsimused veel lahtised ning nõuavad täiendavat tööd ja põhjalikumat analüüsi. Ainuüksi kiiruse tõstmine Tallinn-Tartu liinil tasemele üle 135 km/h eeldab senise liiklusjuhtimissüsteemi väljavahetust," sõnas Simson.

„Meie jaoks on väga tähtis, et Rail Balticu projekti arendamise kõrvalt ei unustataks uuendada ja parendada ka olemasolevat Eesti raudteevõrgustikku. Meie eesmärk pole ainult tänase taristu kvaliteedi säilitamine, vaid iga aasta tuleks astuda samm edasi paremuse suunas," lausus minister.