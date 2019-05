Simson: sellisel kujul väliskaubanduse ministri kohal pole mõtet

Simson rääkis, et ta nägi oma majandusministri ametiajal kõrvalt IT- ja ettevõtlusministri tööd, mida tegi esmalt Urve Palo ja seejärel Rene Tammist. "Võin kinnitada, et selle ministri roll on avada Eesti ettevõtjate uksi välismaal, mida ettevõtjate delegatsioonid ei suudaks ilma ministrita teha," ütles Simson Äripäeva raadiosaates "Poliitikute töölaud".

Kui väliskaubandusminister ütleb, et ta kavatseb käia võimalikult vähe välisvisiitidel, nagu Kingo teatas, siis tähendab see Simsoni sõnul seda, et selle töö teeb ära kas pea- või majandusminister. "Minister peab olema ka pädevuse ja ülesannetega: see pole ainult auamet," ütles ta.

