Simson tahab kapo käsul Saaremaa hiigelmeretuulepargi arendajatele hoonestusloa andmisest keelduda

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson teeb valitsusele ettepaneku keelduda hoonestusloa menetluse alustamisest meretuulepargi rajamiseks Saaremaa läänerannikule, teatas riigikantselei valitsuse istungi eelinfos.

Hoonestusluba taotleb vähetuntud ettevõtjatele Veiko Välile ja Kuido Kartaule kuuluv Saare Wind Energy OÜ 50 aastaks. Valitsuse keeldumise põhjus on kahtlus, et taotleja võib hoonestusluba saades ohustada avalikku korda, ühiskondlikku turvalisust ja riigi julgeolekut.

Saare Wind Energy taotluse kohaselt soovitakse kavandada Saaremaa läänerannikust 10–27 km kaugusele 100 tuulikuga meretuuleparki. Riigikantselei sõnul esindab korralduse vaidlustamisel riiki kohtus arendajatega justiitsministeerium. Arendajad on lubanud oma õiguste kaitseks vajadusel ka kohtusse pöörduda.

Saaremaa läänerannikule 600MW meretuulepargi arendaja Saare Wind Energy andis hoonestusloa taotluse sisse 2015. aasta aprillis. Kui algselt räägiti, et pargi ehituse maksumuseks võib kujuneda 1,7 miljardit eurot, siis nüüd võib see tehnoloogia odavamaks muutumise tõttu olla oluliselt väiksem, 1,3 miljardit.

Arendajad ise on seni öelnud, et neil pole plaanis meretuulepargi arendamisse kaasata ei Venemaa ega ühegi teise Eesti-vaenuliku riigi kapitali. Osaluse kohta on pakkumisi tulnud nii Suurbritanniast kui ka Saksamaalt.

Ka võib arendajate endi sõnul projekti realiseerumise korral selle omanikuks saada nii mõne tuulikutootja finantsfirma kui ka sellised suurfirmad nagu Microsoft või IKEA, kes viimasel ajal otsivad võimalusi taastuvenergiasektoris rohkem kaasa rääkida.