Sinu võlg on suurem kui mul: ärimees Aivo Pärn ei taha Vichmannile-Pruulile raha maksta, sest nõuab ise neilt hoopis suuremat summat

Uuel nädalal läheb edasi kohtuistung Aivo Pärna eraisiku pankroti väljakuulutamiseks ning millele Pärn ise vastu vaidleb, kinnitades, et ta ei ole maksejõuetu. Nimelt taotleb suur transpordiettevõte Go Group Pärna pankrotti, sest viimane ei ole suutnud Tiit Pruulile ja Marcel Vichmannile kuuluvale firmale võlgu tagastada.

Go Groupi esindaja, vandeadvokaat Terje Eipre informeeris sel nädalal pressiteate vahendusel avalikkust, et istungid Pärna üle jätkuvad ning selgitas pankroti taotlemise tagamaid. "Arvestades, et võlgnikul on osalused äriühingutes, mis on likvideerimisel või, mille suhtes on tehtud kustutamishoiatus või on need asutatud sissemakset tegemata, siis on osaluste realiseerimine võlgnevuse katteks väga ebatõenäoline. Eeltoodust tulenevalt on Aivo Pärn ilmselt maksejõuetu ning võlgniku maksejõuetus ei ole ajutise iseloomuga," kirjeldas Eipre.

"Vaidlen pankrotiavaldusele vastu kuna see on põhjendamatu - ma ei ole maksejõuetu," ütleb Aivo Pärn. "Vastab tõele, et mul tuleb tasuda viidatud tsiviilasjas tehtud kohtuotsuste alusel AS-ile Go Group 407 090, 95 eurot, kuid ma ei ole seda teinud, sest mul on omakorda suurem vastunõue AS Go Group suhtes. Tõele ei vasta väide, mille kohaselt on mul täiendavalt kohustus Go Groupi ees summas ca 2 miljonit eurot."