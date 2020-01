Sirje Potisepp: kavandatav plastimaks on Eesti tootjate jaoks kui karistusmaks

Aivo Kangus kirjutas täna Ärilehe arvamusloos, et Suurbritannia euroliidust lahkumisega liidu eelarvesse tekkivast august osa plaanitakse asendada liikmesriikide plastpakendi maksuga.

Potisepp tõdes, et plastiteema on tõstatatud viimastel aastatel Euroopa Liidus tugevalt ning sellega kaasnevalt on tulemas mitmeid regulatsioone, mille täitmiseks on vaja rahalisi vahendeid. Alustades sellest, et milliseid pakendeid me tulevikus koostiselt kasutame kuni tootmistes kasutatavate tehnoloogiliste liinide kohaldamiseni või väljavahetamiseni.

Toidu- ja joogisektoris kasutatakse Potiseppa sõnul juba niigi spetsiaalseid pakendeid, mis on lubatud toidu/joogiga kokku puutuma, mis tähendab, et nad on tavapaplastiga võrreldes kallimad. Kui suuri investeeringuid sektor selleks lähiaastatel vajab, ei ole aga selge.

“Kahjuks jääb ka mulje, et kedagi ei huvita. Alla kirjutatakse seadusaktid, mille sisu pole poliitikutele selge ja elluviimisele pole isegi mõeldud,” tõdes Potisepp. Hea näide on tema sõnul ühekordse plasti vähendamise direktiiv, kus endiselt pole selge, millistele konkreetsetele pakenditele direktiiv üldse kehtima hakkab.