Siseministeerium: Eesti riik teeb kõik, et välistada e-residentsuse programmist välismaalased, kes ei ole õiguskuulekad

Programmi kasvades ja muutudes on vaja arvestada üha kiiremini muutuvat keskkonda, hinnata järjepidevalt riske ja kavandada asjakohaseid maandamismeetmeid. E-residentsuse programmi järelkontroll toimib ja olemasolevat kontrolli on plaanis efektiivsemaks muuta. 2021. aastal valmib PPA ja SMITi koostöös järelkontrolli tööriista täiendus, mille üks osa on masspäringute tegemine. „Masspäringute tegemise võimalus on oluline arendus, mille abil jõuame korraga võimalikult paljude inimeste kohta käiva informatsioonini ning saame võimalikest probleemsetest inimestest teada esimesel võimalusel,“ märkis Annus.

Riigikontroll on auditis välja toonud riskid ja oma ettepanekud nende maandamiseks. Annuse sõnul on e-residentsusega seotud asutused programmi algusest saadik ja ka selle valmimise ajal töötanud auditis viidatud probleemidele lahenduste leidmisega, osa neist on lahendatud, osa on töös ja osale lahenduste leidmine sõltub tulevikuvõimalustest nii rahvusvahelise koostöö kui ka tehnoloogiliste lahenduste valguses.

E-residentsuse programm on teadlikult läinud uuenduste rada ning võtnud sellega ka suuremaid riske. Seda on positiivses mõttes märganud ka riigikontrolör, kes kirjutab auditi eessõnas: „Kindlam ja mugavam on riske mitte võtta. Aga Eesti vajab arenguks ja ühiskonna heaolu kasvatamiseks uusi ja originaalseid mõtteid ning algatusi. Ainult nii on võimalik murda läbi klaaslagedest või jõuda ka tegelikult järele neile, keda tahame riigina püüda. Olgu selleks kas siis Põhjamaad või Šveits.“