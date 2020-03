Siseministeerium: palgake lühiajaliste töölubade lõppemisel välismaalaste asemel Eesti elanikke

Välismaalastel, kellel on küll seaduslik alus Eestis ajutiseks viibimiseks, kuid kellel ei ole enam Eestis tööd, soovitab Siseministeerium esimesel võimalusel oma koduriiki tagasi pöörduda, kui piiriületused ja transport seda võimaldab. Ühtlasi palume senistel tööandjatel pärast töösuhete lõpetamist aidata kaasa välismaalaste koduriiki tagasipöördumisele.

Välismaalased, kes saavad ka eriolukorra ajal viisa või viisavaba viibimise aja lõppedes oma koduriiki tagasi pöörduda, on kohustatud seda esimesel võimalusel tegema. Soovitame inimestel pöörduda oma saatkonna poole, et uurida Eestist lahkumise ja koduriiki jõudmise võimalusi. Näiteks on Ukraina saatkond aidanud koju pöörduda umbes 200 oma kodanikul.

Välismaalaste seadus võimaldab Eestis seaduslikult viibival välismaalasel Eestis töötada maksimaalselt 12 kuud 15 kuu jooksul, hooajatööde korral 9 kuud 12 kuu jooksul. Selle eelduseks on, et tööandja soovib välismaalase tööle võtta ja registreerib tema lühiajalise töötamise Politsei- ja Piirivalveametis. Kui otse seadusest tulenev maksimaalne lubatud töötamise aeg on täis, siis tööandja välismaalase töötamist kauemaks registreerida ei saa.