Siseministeerium tuletab meelde: võõrtööjõudu puudutavad piirangud kehtivad ka pärast eriolukorra lõppemist

Võõrtööjõu kohta hakkas 7. mail kehtima välismaalaste seaduse muudatus, mille kohaselt põllumajandussektoris tegutsevad tööandjad saavad kasutada tööjõuna kuni 31. juulini neid võõrtöölisi, kelle lühiajalise töötamise aeg on läbi saanud või saamas ja kes viibisid Eestis 17. märtsi seisuga, mil piiriülese liikumise piirangud kehtestati. Praegu ei ole välismaal viibivatel ja Eestisse tööle tulla soovivatel kolmandate riikide kodanikel veel võimalik siia tulla.

Siseministeeriumi kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna juhataja Ruth Annus rõhutas, et tavapärane korraldus võõrtööjõu Eestisse tulekul taastub siis kui on võimalik piiriülese liikumise piirangutest loobuda. Siis taastub endine korraldus, kus viisaga või viisavabalt viibivatel välismaalastel on võimalus registreerida oma lühiajaline töötamine Eestis ja tööandjal on võimalik kasutada välistööjõudu kuni 12 kuud 15 kuu jooksul.

Helme: valitsus soodustab eestlaste ümberõpet

„Selleks, et vähendada võimalusi Eestis uue viiruselaine tekkeks, oleme pidanud mõistlikuks jätta väljatöötatud välismaise tööjõu liikumist puudutavad piirangud kehtima. Piirangute leevendamine või karmistamine sõltub tegelikust olukorrast ja teadlaste hinnangust nakkuse leviku olukorrale," rääkis siseminister Mart Helme.

Siseminister lisas, et kõige olulisem on toetada Eesti elanikke. „Meil on Eestis hulgaliselt töötuid ning see arv suureneb lähiajal ilmselt veelgi. Riigi kohustus on praegusel keerulisel ajal olla toeks Eesti elanikele ja luua neile võimalused vabadele töökohtadele asumiseks. Väited sellest, et Eesti töötajaskond ei ole piisavalt kvalifitseeritud, ei vasta tõele. Eestis on hästi välja arenenud kutseõppesüsteem ning valitsus soodustab igati ka töötajate ümberõpet, et aidata inimestel tööturu vajadustega paremini kohaneda," täpsustas Mart Helme.

Põllumehed: aiasaadused ei oota, kuni töötute arv lakke hüppab

Veel eilegi saatsid põllumehed avaliku pöördumise, kus nõuavad valitsuselt välismaa põllumajandustööliste erakorralist riiki lubamist, sest vastasel korral jäävad mõne nädala pärast marjad põllule mädanema ning Eesti inimesed kodumaiste aiasaadusteta. Suve arenedes muutub tööjõu probleem kriitiliseks kogu põllumajandussektoris, hoiatas põllumajanduskoda.