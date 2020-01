Sisserände piirarv täitus aasta esimese nädalaga, Eestisse tööle tulla tahtjaid oli lubatust rohkem

6. jaanuari seisuga on PPA-le ja Eesti saatkondadele esitatud 1378 tähtajalise elamisloa taotlust töötamiseks ja ettevõtluseks Eestis ehk 120 taotlust rohkem kui sisserände piirarvu alusel on võimalik vastavaid elamislubasid välja anda.

PPA identiteedi ja staatuste büroo nõunik-ekspert Liis Valk ütles, et politsei teeb taotluste kohta otsused dokumentide esitamise aja järjestuses ning seda kuni sisserände piirarvu täitumiseni. "Kõik piirarvust üle jäänud taotlused saavad keelduva otsuse ning elamislube töötamiseks ja ettevõtluseks anda ei saa. Elamisloa taotlusi on endiselt võimalik esitada sportlastel ja loomingulistel töötajatel ning välislepingu alusel, kuna nendeks elamislubadeks piirarvu veel jagub".

Valgu sõnul teavitab politsei tööandjaid ka otse infolisti kaudu sellest, et sisserände piirarv on täitunud. "Saadame infokirja ettevõtetele, kes on soovinud liituda PPA migratsiooninõustajate infolistiga. Piirarvu täitumine ei takista lühiajalist töötamist Eestis viisa alusel. Lühiajaline töötamine on võimalik, kui tööandja registreerib selle eelnevalt PPA-s https://www.politsei.ee/et/iseteenindus. Samuti saab ettevõtlusega Eestis tegeleda viisa alusel siin viibides ning eraldi PPA luba selleks vaja pole," selgitas Valk.

Valitsus kehtestas 2020. aasta sisserände piirarvuks 1314. Selleks aastaks antakse 28 tähtajalist elamisluba loomingulistele töötajatele, 18 tähtajalist elamisluba sportlastele ning 10 tähtajalist elamisluba välislepingu alusel. Ülejäänud osa sisserände piirarvust ehk 1258 luba antakse Eestis töötamiseks või ettevõtluseks.