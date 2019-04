SKAIS2 projekti arendanud IT-firma hakkas töötajaid koondama

Soomes 3700 inimesele ja üleilmselt 15 000 inimesele tööd andev IT-firma Tieto andis teada 700 inimese koondamisest, vahendab Yle. Lisaks Soomele mõjutab koondamiskava palju ka ettevõtte Rootsi ja Tšehhi üksusi. Soomes on ettevõte asunud koondamisläbirääkimisi pidama 210 töökoha osas. Koondamine viiakse lõpuni selle aasta jooksul.

Ettevõte põhjendab sammu vajadusega minna üle uuele tegevusmudelile, mis vähendavad administratiivseid ja sisemiste protsesside koordineerimist nõudvaid ülesandeid. Soomes koondatakse inimesi kõikides üksustes, välja arvatud tootearenduses ja tööstustarkvara arendusosakonnas.

Ettevõtte hinnangul aitab koondamiskava kokku hoida 30-35 miljonit eurot. Sellest plaanist andis Tieto teada juba veebruaris, kui tutvustas oma uut tegevusmudelit ja ütles, et võtab järgmistel aastatel tööle 2500 kuni 3000 uut töötajat. Kuna aga töö iseloom ja IT-sektori vajadused on muutunud, siis sellest tingitult on vaja viia läbi ka muutusi tänastel töökohtadel.

Enim töötajaid on Tietol Soomes, kus suuremad kontorid asuvad Helsingis, Tamperes, Oulus, Jyväskyläs ja Kuopios. Eestis andis ettevõte 2018. aasta lõpus tööd 310 inimesele. 2017. aastal oli Tieto Estonia käive 14,62 miljonit eurot. Samas lõpetas ettevõte majandusaasta 108 258 euro suuuse kahjumiga.

Tieto on sattus Eestis meedia tähelepanu keskpunkti seoses sotsiaalkaitse infosüsteemi uue versiooni SKAIS2 arendamisega, mis lõpuks tunnistati läbikukkunuks. Nii lõpetas sotsiaalministeerium 2017. aasta augustis arendajaga lepingu, põhjendades seda mitme asjaoluga.