Skandaal Helsingis: nn salahotellid osutusid pinnuks silmas

Lühimajutuse teenuse pakkumine tavalistes elumajades on Helsingin Sanomate artikli põhjal levinud kesklinna lähistel, näiteks Tikkurilas.

Helsingi linnavalitsuse ametnikud jõudsid järeldusele, et Easy Home kaubamärgi all osutatav majutusteenus aadressil Iso Roobertikatu 1 toimib ebaseaduslikult, sest tegemist on tavaliste elumajade blokiga. Majutusteenuse osutamiseks tuleks ametnike nägemuses muuta linnaplaani kuid mõnel juhul samuti korteritele väljastatud ehitusluba.

Linnavalitsus määras majutusteenuse osutajale trahvi, sest talle pole nn salajaste hotellioperatsioonide osutamine vastuvõetav.

Samuti astus Easy Home vastu Bulevardi 12 korteriühistu, nõudes, et linn võtaks midagi ette hotelliteenuse peatamiseks selles majas, sest hotelliteenust kasutavad kliendid häirivad püsielanikke.

Kuid Easy Homesi juht Nina Asteljoki ei soostunud ilma õigusliku lahinguta alla andma ning vaidlustas linnavalitsuse otsuse halduskohtus. Selline samm aga võimaldab Easy Homel rahulikult edasi tegutseda kuni halduskohus langetab otsuse, mis aga võib palju aega võtta.

Nimelt hakatakse kohtus vaidlema kodu mõiste üle, püüdes selgusele jõuda, mille poolest see erineb korteri või hotelli mõistest. Arutlusse tuuakse sisse isegi lindude pesitsemisesse puutuv.

Asteljoki avaldas Helsingin Sanomatega rääkides üllatust, et linn tema ärile nii suurt tähelepanu osutab, sest ettevõte on seni kõik maksud maksnud.