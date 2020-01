Skandaal Leedus: paberitööstusest alguse saanud reostus ähvardab levida Läänemerre

Klaipeda prokuratuur on Grigeo suhtes alustanud ka uurimist, niisamuti plaanib tehasesse erakorralist inspektsiooni Leedu keskkonnaamet.

Sel nädalal selgus, et suur paberitehas Grigeo on paisanud Klaipedaga piirnevasse Kura lahte suurel hulgal puhastamata reovett, sest tehas kasutas spetsiaalset toru, millega reovesi juhiti otse merre, mitte läbi puhastusseadmete.

Kui veel teisipäeval arvas Grigeo juht Gintautas Pangonis, et tegu võis olla toru lõhkemisega, mitte pahatahtliku tegevusega, siis neljapäeval - pärast prokuratuuri uurimise alustamise teadet - muutis Pangonis juttu ja tunnistas, et reovesi jõudis lahte, vabandas ja kinnitas, et Grigeo võtab juhtunus vastutuse. Ta kinnitas, et polnud sellisest tegevusest teadlik ja nüüdseks on reovee puhastuse eest vastutavad isikud ettevõttest lahti lastud.

Kura lahte ja Läänemerd eraldab aga vaid Kura sääre maariba ning täna kinnitas ka sealse omavalitsuse Neringa juht Darius Jasaitis, et reostus võis hoovuste tõttu jõuda ka Läänemerre.

Leedu tarbijaorganisatsioonid on leedukaid üles kutsunud Grigeo toodete ostmisest loobuma, Leedu üks suurimaid jaekette Iki on öelnud, et nad ei osta enne Grigeo tooteid sisse kui reostusega seonduv on saanud selged vastused. Paberitööstus toodab paberitööteid näiteks Grite kaubamärgi all, mida müüakse ka Eestis.

Eesti keskkonnaameti kiirgusosakonna nõunik Teet Koitjärv kinnitas, et Eestile merereostuse siiani jõudmisest teada antud ei ole. Küll aga teeb sealne reostus kindlasti murelikuks kohalikke.