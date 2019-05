Skandaaliga haridusministeeriumist lahkunud Tea Varrak leidis uue töö

Eelmise aasta lõpus haridus- ja teadusministeeriumi kohalt lahkunud Tea Varrak, kes jõudis ametis olla vähem kui kaks aastat ja kelle ametisoleku ajal lahkus ministeeriumist kõik neli asekantslerit ja 21-st osakonnajuhist üheksa, on nüüdseks leidnud uue töö ning on juhatuse liige ja tegevjuht ilukliinikus Decus International OÜ.

Ettevõtte, mis on asutatud 2015. aastal ja mille põhitegevus on kosmeetiliste raviteenuste osutamine ning kosmeetiliste toodete jaemüük (laserepilatsioon, ilusüstid), omanik on Diagonal Holdings OÜ, mis kuulub Timofey Lutskyle.

Mäletatavasti taandus Varrak haridus- ja teadusministeeriumi kantsleri kohalt mullu detsembris, kui avalikkuse ette jõudsid ministeeriumis pikalt kuhjunud pinged seoses tema juhtimisstiiliga. 2017. aasta märtsi lõpus sellele kohale asunud Varrakuga kokku puutunud inimeste sõnul oli kantsler võimukas, agressiivne ja kolleegide suhtes lugupidamatu ning see põhjustas ministeeriumis halva tööõhkkonna ja suure kaadri voolavuse. Tema viimane tööpäev ministeeriumis oli selle aasta 20. jaanuar.