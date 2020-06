Skandaalne ärinaine Tiiu Järviste sai süüdistuse ulatuslikus rahapesus

Järvistet, 37-aastasest Andriid ja 40-aastast Alekseid süüdistatakse 2,88 miljoni euro ulatuses rahapesu toimepanemises.

Süüdistuse kohaselt oli GFC Good Finance Company AS näol tegemist makseasutusega, mis võimaldas avada peamiselt mitteresidentidele maksekontosid ning teostada ja vahendada nende makseid. Rahapesu aluseks olevaid tehinguid ei oleks tohtinud ei äriühingu sisekorrareeglite ega rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohaselt osutada.

„Selles asjas oli paralleelne menetlus algatatud ka Läti Vabariigis ning selleks, et asja ökonoomselt menetleda ja vältida topeltkaristamise keeluga vastuollu minekut, liideti kahes riigis pooleliolevad menetlused kokku ja Eesti võttis üle ka Lätis alustatud kriminaalasja," selgitas riigiprokurör Sigrid Nurm.

Järviste sõnul on ta siiani toimuvast šokeeritud. Ärinaine pildus süüdistusi finantsinspektsiooni suunal ja esitas oma versiooni tehingust, mis tõi kaasa rahapesusüüdistuse.