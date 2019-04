Skandaalse ministri ärid, vara ja sissetulek - kuidas läheb Marti Kuusikul ettevõtjana?

2014. aastast Rakvere linnavolikogu liige Marti Kuusik sai mullu 31 213,02 eurose aastatulu, selgub uue väliskaubandus- ja IT-ministri huvide deklaratsioonist.

Krediidiinfo andmetel ühegi töötajata Vergi Puhkemaja teenis 2017. aastal 33 796 eurose käibe juures 15 684 eurose puhaskasumi. See on märkimisväärne paranemine võrreldes 2016. aasta 11 179 eurose puhaskasumiga.

Lahemaa rahvuspargis asuvad 160 eurost ööpäev tipphooajal ja muul ajal 120 eurot öö maksvad Kapteni ja Pootsmanni puhkemajad on loodud 2015. aastal.

Ettevõtte kodulehel seisab, et Vergi puhkemajad kuuluvad Malber Grupile, kelle tegelik kasusaaja on Jaanika Saar. Sellel ettevõttel nii hästi kui Vergi puhkemajadel ei lähe. Ettevõte on olnud kolm aastat kuni 2017. aastani kahjumis. 2017. aasta kahjum ulatus 6150 euroni, mis ületas ettevõtte 5906 eurost käivet. Kui veel 2015. aastal oli puhkemaja ja juuksuri- ja muud iluteenust osutava ettevõtte omakapital 16 431 eurot, siis 2017. aasta lõpuks oli järel vaid 4689 eurot.

2008. aastal asutatud Aa Aiapostid OÜ-l ei ole kolme aasta jooksul kuni 2017. aastani ei töötajaid, käivet ega majandustulemust.

Seevastu osaühingul Metallihoov teeenis 2017. aastal 2406 eurose käibe juures 835 eurose puhaskasumi.

Ministrile kuulub korteriomand Tartu vallas ja Rakvere vallas elamumaa.