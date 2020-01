Skeemitamise kõrge hind: Venemaa panga endised omanikud peavad raha kantimise eest maksma hiigelsumma

Seotud lood: Vananev Bruce Willis reklaamib Vene panka

Trust rahastas suuremat osa oma laenukasvust jaeklientide ehk siis eraisikute hoiustega. Financial Times märgib, et paljud neist meelitati panka USA filmistaari Bruce Willise reklaamidega, mille eest viimasele maksti 2 miljonit dollarit aastas. Ühes reklaamis päästab Willis kokku kukkuvast majast naise ning lausub: „Kui mul on raha vaja, siis ma lihtsat võtan“.

Jurov tunnistas, et oli offshore skeemiga seotud. Ta nimetas seda „bilansi juhtimiseks“ kinnitades, et tol ajal oli see Venemaal levinud tava. Jurovi kinnitusel peitsid nad problemaatilised varad keskpanga eest oma klientide kaitsmiseks ning ka selleks, et keskpank ei saaks nende litsentsi tühistada.

Jurovi advokaatide kinnitusel kaalutakse võimalusi otsuse vaidlustamiseks.