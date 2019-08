Skype’i asutajad investeerisid elektritransporti

Investeeringu maht ületab 500 000 eurot ja selle eesmärk on aidata kaasa järgmise põlvkonna laadimisvõrgustiku rajamisele Eestis. ASI tegevjuhi Tauno Tatsi sõnul on investeeringu tegemise põhjuseks asjaolu, et elektromobiilsus on märkimisväärse perspektiiviga sektor ja Elektritransport OÜ on tugeva potentsiaaliga ettevõte, kellel on hea kogemus, tugev meeskond ja nägemus sellest, milliseks Eesti laadimisvõrgustik võiks tulevikus kujuneda.

Elektritransport OÜ tegevjuht Raul Potisepp kinnitas, et ASI investeering on oluline tunnustus, mis aitab ettevõttel veelgi kiiremini ja jõulisemalt kasvada. „Elektriautode võidukäik on alanud. Euroopas on elektriautode müük kõige kiiremini kasvav segment, see omakorda toob kaasa üha suurema vajaduse kaasaegse laadimisvõrgustiku järele. Kui tänane üleriigiline kiirlaadimisvõrgustik võimaldab laadida vaid ChaDeMo standardiga elektriautosid, siis Elektritransport OÜ rajab võrgustiku, kus saab laadida ka CCS ehk Euroopa standardiga autosid,“ selgitas Potisepp.

Veel sel aastal on ettevõttel kavas paigaldada kümme uut kiirlaadijat. Elektritransport OÜ laadijad saavad olema kiiremad kui tänased ELMO võrgus olevad laadijad, võimaldades kuni 30 protsenti kiiremat laadimist.

Esimesed uute laadijate asukohad avalikustatakse peatselt. Lisaks on hetkel käimas kampaania, mille raames paigaldab Elektritransport loetud arv laadijaid atraktiivsetesse asukohtadesse tasuta. Seda on plaanitud teha vaid algusfaasis, seega tasuta laadijast huvituvatel ettevõtetel tasub võtta ühendust ja oma huvi üles näidada.