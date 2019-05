Mullu kinnitas Tarbijakaitseamet, et nende poole on Smartlynx Airline hilinemiste osas 12 kuu jooksul pöördutud 161 korral. Avaldused puudutasid enamasti üle kolme tunni pikkusi hilinemisi, sest just sellest hetkest tekib reisijal õigus hüvitisele vahemikus 125-600 eurot, sõltudes lennu vahemaast ja hilinemise pikkusest.