SmartLynxil on taas probleeme: Eesti reisijad lennutati Bulgaarias valesse linna. Mitmed lennud hilinevad

Üks murelik lugeja kirjutas, et ostis Novatoursist paketireisi Bulgaariasse. Lend väljus Tallinnast täna varahommikul ja pidi maanduma Bulgaarias Burgases, selle asemel maandus aga Varna lennujaamas. Ta viitas, et inimesed ootavad, mil nad sihtkohta sõidutatakse, ent veel mõni aeg tagasi polnud üldse infot, mis edasi saab. Varna asub umbes kahe tunni pikkuse autosõidu kaugusel.

Tallinna lennujaama kodulehelt nähtub, et kell 15.30 peaks õhku tõusma lennuk Varna suunas, aga on märgitud, et see hilineb.

SmartLynxil on täna probleeme ka Bulgaariast Eestisse tulevate lendudega. Kell 13 pidanuks maanduma Burgasest Tallinna lendav lennuk, kuid see hilineb. Juba on ette ära märgitud, et õhtul Varnast startiv ja kell 21.45 Tallinnas maanduma pidav lennuk hilineb.

Üks lugeja andis teada, et ka homne 19.35 lend Varna-Tallinn on edasi lükatud kella 23 peale. "Vaadates hetkeseisu pole seegi kindel," nentis ta.

Bulgaaria lendudega oli SmartLynxil probleeme ka juuni keskel. Näiteks Varnas oli 19. juunil suur hulk Eesti inimesi, kes said kojulennu edasilükkamisest teada eelneval öösel kella kolme paiku, kui neile teatati, et neil ei ole mõtet enne järgmise päeva südapäeva hotellist lahkuda.