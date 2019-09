Smartposti juht: tegeleme piiri taha müümisega liiga vähe. Tegelikult jõuab pakk kasvõi Lapimaale juba ülejärgmisel päeval

Kui seni on kiire ja efektiivse postiteenuse arendamisel pandud rõhku peamiselt riigisiseselt, siis paari läheneva aasta väljakutse on kindlasti kiire ja turvalise pakiveo tagamine lähiriikidesse. Tänu e-kaubanduse tempokale arengule peame veoteenuse võrgustiku arendamisel vaatama piiri taha, et jõuda järgi nii tarbijate kui ettevõtete ootustele. Näiteks eelmisel aastal kasvas Soome pakiveo maht veerandi võrra. See on selge märk, et Soome tarbijad tunnevad üha suurenevat huvi Eesti toodete vastu, leides üles meie e-poed, ning Eesti ettevõtted on üha suuremad Soome postitajad. Ka tänavu pole märgata trendi muutumist. Soome toimetavad pakke usinasti nii ilu-, riiete, auto-, tehnika, mööbli- ja sisustustoodete ettevõtted ehk väga erineva valdkonna esindajad.

Siiski on neid ettevõtteid hetkel veel vaid käputäis, kes on juba suunanud pilgud Soome turu poole. Tihtipeale tuuakse ettekäändeks ressursside puudujääki nii turunduseks, klienditeeninduseks kui logistikaks, kuid tänapäeva maailmas saab uuele turule minna kasvõi väikeste sammudega ning järk-järgult kasvades.

Näiteks soomlaste poolt hinnatud Eesti disaini loojatele piisab e-poe soome keelde tõlkimisest ning sihitud turundusest sotsiaalmeedias, et saada esimesed tellimused. Kogu logistika, mis tihtilugu eksportides kõige rohkem peavalu tekitab, saab usaldada oma ala ekspertidele, kes on turul juba kogenud ning kel on lai tarnevõrgustik, tagades seeläbi kiire ning korrektse kauba kohaleveo vaid loetud päevadega.

Pakiautomaatide ning kullerteenuse riigiülese võrgustiku arendamisel ning neid toetavate süsteemide loomisel oleme võtnud lähtekohaks just Eesti e-poodide igapäevase vajaduse ning potentsiaali kasvada lähiturgudel. Eesti on üle maailma tuntud kui e-riik, kus e-poes ostlemine on iga päeva lahutamatu osa. Samas oleme nüüd jäämas ajale jalgu, sest tegeleme piiritaguse e-müügiga liialt vähe. See on koht, kus saame areneda ning pakkuda lisandväärtust nii igale eksportivale ettevõttele kui Eesti majandusele laiemalt.

Kuidas aitab tõhus tarneahel kaasa ekspordi kasvule?

Ühtlane ja sujuv transport pakub mitmeid eeliseid Eesti netipoodidele. Esiteks on tänu e-kaubandusele hägustunud riigipiirid, mistõttu tellitakse kaupu nii naaberriikidest kui rahvusvahelistest netipoodidest. See on võimalus nii meie pisikestele kui suurtele tootjatele laiendada oma haaret ning pista rinda välismaa konkurentidega. Kiire tarneahela tõttu pole tihtilugu soomlasel vahet, kas ta tellib kauba Soomest või Eestist, sest Helsingi piirkonda jõuab pakk juba järgmisel päeval ning Lapimaa tippu ülejärgmisel. Kuna tihtilugu on Eesti hinnatase siiski Soomest soodsam, siis võibki langeda soomlase ostuotsus just Eesti poe ja meie toodete kasuks.

Välismaale eksportides on enda tarneahela ülesehitamine kallis, mistõttu tasub usaldada koostööpartnereid, kes on sellest valdkonnas juba kogenud. Näiteks kuulub Itella Soome Posti Gruppi, mis garanteerib ligipääsu 1000 pakiautomaadile ning 700 postkontorile üle Soome. Ettevõtte tegevuseks jääb vaid paki õige pakendamine. See tähendab omakorda, et ettevõttel endal on rohkem aega ning ressurssi keskenduda oma põhitegevusele ehk tootmisele.

Vähemtähtis pole ka see, et tänu kiirele pakiveole on ettevõtetel võimalik vähendada laoseisu, kuna tooted tarnitakse vahetult peale ostu sooritamist kliendile. Meie praktikas jõuab tihtilugu juba sama päeva ennelõunal tellitud kaup õhtuks kliendini, mis tähendab, et ettevõtetel ei ole tarvis ka mahukaid laoruume kauba hoiustamiseks. See omakorda on jällegi otsene rahaline võit ettevõttele.

Edulugudele annab ainest juba ka senine praktika: kui üks kord on paki tellimine välismaalt õnnestunud, siis ollakse rohkem altid seda uuesti tegema. Seega soomlane, kes on kord teinud eduka ostu Eesti e-poest, saanud saadetise kiirelt ning turvaliselt kätte, on potentsiaalne klient ka tulevikuks.