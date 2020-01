Soe talv ennustab Eesti suusakeskustele rekordkahjumeid

Eesti suurematest keskustest on praegu lumisteks tegevusteks avatud vaid Järvamaal asuva Valgehobusemäe suusakeskuse nõlv ja osaliselt Nõmme lumepargi nõlv, seevastu Kiviõli seikluskeskus ning Otepää lähedal asuvad Väike-Munamäe suusakeskus ja Kuutsemäe puhkekeskus ootavad kunstlume tootmiseks miinuskraade.

"Oleme olnud stressis, isegi hüsteerias, kuid oleme need etapid ära teinud ning nüüd saame aru, et see on vaid üks õppetund, mis meil tuleb läbi teha," kinnitas administraator Airis Vesk Kiviõli seikluskeskuses, kus taliharjapäeva paiku peaksid tuhamäed olema kaetud paksu lumevaibaga, kuid mäed mustendavad, kohvik on tühi ja parklas ulub kõle tuul.

