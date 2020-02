Soe talv, suvised hinnad: ületootmine ajas maagaasi hinna rekordmadalale

ärileht.ee RUS

Gaasipliit Foto: Anni Õnneleid

Sügiskraadidega talvekuud, konkureerivate kütused ja karm konkurents gaasimüüjate vahel on viinud selleni, et maagaasi hind on langenud viimase kümmekonna aasta madalaimale tasemele. Samal ajal gaasi tarbimine väheneb ning eratarbijad kipuvad eelistama muid küttelahendusi.