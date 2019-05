Sõerd: aktsiiside langetamine vähendaks piirikaubandust 90%

Piirikaubandus on silmatorkavalt tõsine probleem, mis on tekitanud tekitatud arulageda aktsiisipoliitika tulemusena. Asi pole ainult kaotatud maksutuludes, mis Läti riigieelarvesse sõidutatakse, vaid täielikult läbikukkunud aktsiisipoliitikas selle kõigi aspektides. 2016. aasta lõpus kinnitatud õllekatsiisi määra 70 protsendiline tõus andis tugeva tõuke piirikaubanduse kasvuks. Maksutulude loovutamine on vaid üks aspekt, läbikukkumine on ka see, et alkoholitarbimine on pigem kasvanud kui vähenud. Lätist tuuakse tarbimiseks suures koguses alkoholi, mis on maksustatud madalamalt kui enne aktsiisitõuse.

Rahandusministeeriumi andmetel hõlmab piirikaubandus neljandiku turust. Asjakohased pole viited sellele, et piirikaubandust on ka mujal. Turu mahuga võrreldes sama suure osakaaluga piirikaubandust nagu Eesti ja Läti piiril, me mujal Euroopa Liidus ei leia.

Mida kauem otsustamisega viivitada, seda keerulisemaks piirikaubanduse tõrjumine läheb. Tarbijate käitumisharjumused süvenevad, aktsiisikaupade müügikanalid piiril laienevad ja kasvab piirikaubanduse objektiks olevate kaupade sortiment. Piirikaubandus tekitab kahju ka majandusele tervikuna, kannatavad meie kaubandusettevõtted ja tootjad. Kasvab ka varimajandus, sest aktsiisikaupade koguseid tuuakse ka edasimüügiks.