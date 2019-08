Sõerd esitas ministeeriumile eelarve kohta teabenõude: info saamine muutub järjest raskemaks. Kui asi läheb hullemaks, siis olen valmis kohtusse pöörduma

Esmaspäeval esitas Sõerd ministeeriumile teabenõude, milles soovib infot selle kohta, kui suur oli valitsussektori ja keskvalitsuse eelarve puudujääk või ülejääk maikuu lõpu seisuga.

„Viimastel aastatel on riigi rahanduse ja riigieelarve tulude ning eelarve tasakaalu kohta andmete saamine läinud järjest keerulisemaks. Need andmed esitatakse lünklikult, tihti ka süsteemitult ja need viiteajad on lubamatult pikad. See on probleem," kommenteeris Sõerd Ärilehele. „Ma ei küsi mingeid spetsiifilisi andmeid, mida peab töötlema. Need andmed on olemas, aga neid ei avaldata," kommenteeris Sõerd Ärilehele."

Reformierakondlane ütles, et on varasemalt esitanud nii teabenõudeid kui kirjalikke küsimusi ministrile. Esimese puhul tuleb vastus anda viie, teisel aga kümne tööpäeva jooksul. Kuna ta soovis vastust kiiremini, siis otsustas seekord teabenõude kasuks. Viis päeva saavad täis uue nädala alguses.

Kui tähtajaks vastust rahandusministeeriumist ei tule, siis on Sõerd valmis pöörduma halduskohtusse, et küsimusele vastamata jätmine seadusevastaseks tunnistada. „Midagi muud ei jää üle," sõnas riigikogu liige.

„Miks ma kriitiline olen? Ma tean, et ka juunikuu andmed on rahandusministril olemas ja tema poolt teistele ministritele esitatud. See tuli välja eelmisel nädalal rahandusminister [Martin] Helme kommentaarist," ütles Sõerd.

Ta märkis, et eelarvet puudutavaid andmeid ei tohiks olla keeruline kokku panna ja esitada, sest maksudeklaratsioonid esitatakse elektrooniliselt. „Meil on e-maksuamet aastast 2000. Need andmed jõuavad kohe andmebaasi. Aga praegu pole saanud isegi juunikuu andmeid," lausus Sõerd.