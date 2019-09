Sõerd: maksutulu on eelarvesse juurdegi tulnud, samal ajal võetakse laenu jooksvate kulude katteks

Tänavuse riigieelarve seletuskirjas seisabki, et eelarve on nominaalselt 0,5 protsendiga SKPst ülejäägis ja struktuurselt tasakaalus. Nüüd aga kuuleme, et eelarves on auk, miinus paistab sõltumata sellest, mis positsioonist eelarvet vaadata. Struktuurne miinus tuleb tänavu 1,4 protsenti SKPst, nominaalne miinus 0,2 protsenti. Mis siis eelarvet kavandades valesti läks, sellele me tänasest ministri ettekandest vastust ei saa.

Samal ajal nii majanduse reaalkasv kui ka nominaalkasv on värske prognoosi järgi isegi suuremad kui 2019. aasta riigieelarvet koostades eeldati. Kevadprognoosiga võrreldes sai juurde kirjutada ka 70 miljonit eurot maksutulu.

Eelarve on aga hoolimata positiivsetest makromajanduse näitajatest suures miinuses. Kevadel selgus, et töötukassa rahatagavara on riigieelarve miinuse katteks ära kulutatud miinimumvaru piirini. See tekitas vajaduse võlakirjade emiteerimiseks jooksvate kulutuste katteks summas 200 miljonit eurot. Enne seda võeti välja veel 215 miljoni euro suurune laenuosa Euroopa Investeerimispangalt. Seega ühe aastaga suudeti laenu juurde võtta 415 miljonit eurot. See laenuraha ei lähe aga mitte uuteks investeeringuteks, vaid jooksvate kulude katteks. 415 miljoni euro eest saaks aga ehitada päris palju kilomeetreid neljarealisi maanteid. Seega pole minister Helmel vaja kurta, et maanteede ehituseks raha pole, küsimus on lihtsalt eelarve prioriteetide seadmises.