Sõerd: riigieelarve seis on hullem kui ametlike kanalite kaudu meile räägitakse. Kulud on peidetud

Riigikontroll on öelnud, et tänapäeval riigieelarvest arusaamine tehtud Riigikogu liikmetele võimatuks. Majandusaasta aruandes sisalduv riigieelarve täitmise aruanne annab veidi täpsema ülevaate sellest, kuidas eelmisel aastal eelarveraha kasutati. Riigikogu suurde saali jõuab see teadmine kahjuks alles kaks aastat hiljem. Eelmise aasta riigieelarvet arutati 2018. aasta sügisel.

Jutud, mida räägiti kaks aastat tagasi riigieelarvet menetledes ja värske eelarve täitmise aruanne on nagu kahest erinevast maailmast. Erakonna Isamaa rahandusminister rääkis tookord eelarvet tutvustades, et see on koostatud ülejäägiga. Nüüd kaks aastat hiljem loeme aruandest, ülejäägist sai üle 2 protsendi suurune puudujääk SKPsuhtes. Majanduskasv oli eelmisel aastal 4,3% SKPst, eelarvet koostades arvestati 2% kasvuga. Maksutulud laekusid üle oodatu, ligi 10% rohkem kui aasta varem. See oli ilus aeg võrreldes praeguse kriisiajaga, aga ometi mindi juba tookord seda teed, et jooksvate kulude katteks tuli hakata laenu võtma. Aruandest saab teada, et valitsussektori võlakoormus kasvas 186 miljoni euro võrra. Aruandes on mustvalgel kirjas ka see, et valitsussektori investeeringud vähenesid, mitte ei suurenenud.

Sellel nädalal on teisel lugemisel 2021. aasta riigieelarve. Eelarve on koostatud tegevuspõhiselt. See tähendab, et eelarve tulud on enam-vähem arusaadavalt esitatud. Kulude pool on aga muudetud läbipaistmatuks.

Tegevuspõhises eelarves on kulud peidetud

Tegevuspõhine eelarve on üles ehitatud programmidena. Seal on meil näiteks transpordi programm. Selle programmiga eraldatakse raha liiklussurmade vähendamiseks, transpordisektori energiakulu vähendamiseks ja ühistranspordi osakaalu suurendamiseks. Programmi eesmärkide saavutamise abivahenditeks on maanteede ja raudteede ehitamine, bussisõidu korraldamine ja laevaliikluse käigus hoidmine. Kulude osas pole võimalik eristada isegi mitte seda, kui palju konkreetsele maanteeprojektile eraldatud rahast kulub projekteerimiseks, kui palju ehituseks. Mõõdikud, milleks raha eraldatakse, on reeglina abstraktsed, tuginevad vananenud statistikale ja ei anna mingit lisaväärtust eelarve tegelikest kuludest arusaamisel.