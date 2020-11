Sõiduki lisagarantii toob kindluse ja vähendab muremõtteid

Uue auto puhul on sellega kaasa tulev tehasegarantii loomulik, kasutatud sõiduki puhul ei ole aga taoline lahendus enam iseenesestmõistetav. Meelerahu säilitamiseks on võimalik nii uue auto garantiid pikendada kui ka mõned aastad kasutatud autole garantii juurde osta.

Igale autoomanikule tuttava kasko- ja liikluskindlustuse kõrval eksisteerib (sarnaselt paljudele elektroonikaseadmetele ning kodumasinatele) ka kolmas ja äärmiselt kasulik võimalus oma auto puhul kindlustunne säilitada. Selleks on sõiduki lisagarantii ehk garantii pikendamine, mis kaitseb autoomanikku ootamatult tekkivate kulutuste eest, mida auto sisemised rikked kaasa toovad. Kui kasko- ja liikluskindlustuse vajalikkus enam erilist põhjendamist ei vaja, pole sõiduki lisagarantii ning selle täpsemad võimalused igale roolikeerajale kaugeltki tuttavad või vähemalt piisavalt hästi teadvustatud. Liikluses juhtuvate õnnetuste kõrval on oluline kindlustada oma auto ka ootamatute väljaminekute eest, mis tulles kahjuks ei hüüa. Seda ka üsna uue ja pealtnäha terve auto puhul, mille tehasegarantii kõigest paar nädalat varem läbi sai.

Garantiil ja garantiil on oluline vahe

Auto käigukasti purunemine võib tähendada kuni 10 000-eurost väljaminekut ja sellisel puhul on kasu vaid kindlustusest, mis sellise summa ka reaalselt katab. Warranty Insurance on hädast välja aidanud tuhandeid kliente, pakkudes kuni viis aastat vanadele autodele lisagarantiid ilma omavastutuseta. Lihtsalt öeldes: kui kliendi autol juhtub mõni rike, sõidab ta ühte kindlustuspakkuja partneriks olevasse autoesindusse, usaldab auto koos võtmetega professionaalide kätte ja kui masin remonditud, sõidab mugavalt korras autoga minema. Warranty Insurance’i sõiduki lisagarantii tingimused on uutele ja kasutatud autodele võrdsed. Inglise keeles bumper to bumper garantiiks nimetatav lahendus tähendab, et mistahes tehase poolt autole peale pandud ja töötamast lakkav osa või mehaaniline süsteem remonditakse garantii pakkuja kulu ja kirjadega.

Võimalus murevaba perioodi pikendada

Warranty Insurance pakub võimalust osta lisagarantii ka uuele sõidukile, mille tehasegarantii sel hetkel veel kehtib. Nii saab määrata lisagarantii alguse täpselt sellest päevast, mil tehasegarantii lõpeb, garanteerides autoomanikule pikema järjestikuse murevaba perioodi. Ei tule halba üllatust tõdemusega, et garantii unustati pikendada ja nüüd on tulemus käes. Warranty Insurance’i garantiid on võimalik osta korraga üheks, kaheks ja kolmeks aastaks. Sarnaselt auto tehasegarantiiga kehtib ka sellel garantiil põhimõte, et see läheb uuele omanikule koos autoga kaasa, olles automüügi korral üks lisaargument.

Warranty Insurance on 2015. aastal asutatud Eesti kapitalil põhinev Finantsinspektsioonis registreeritud kindlustusagentuur, mis on spetsialiseerunud erinevate tootekindlustuse lahenduste pakkumisele. Firma meeskonna pikaajaline kindlustuskogemus on rikkalik nii Eestis kui ka väljaspool. Warranty Insurance pakub oma tarbijatele muretumat elu, kus väikeste asjade pärast ei tule muret tunda ja keskenduda saab asjadele, mis on tõeliselt väärtuslikud.

Miks pikendada sõiduki garantiid?

• Kaitse ettenägematute kulude vastu – sõiduki ootamatu rikke korral ei pea te tegema suuri kulutusi, sest garantiijuhtumite puhul teeme seda teie eest.

• Piiramatu arv tasuta remonte – tasume teie eest diagnostika, töö ja varuosade maksumuse garantiijuhtumite korral. Teie sõiduk remonditakse professionaalselt, tänu millele on teil turvaline ja tehniliselt korras sõiduk.

• Lisaväärtus, kui müüte oma sõiduki – garantiiga sõiduk on tõestus hästi hooldatud autost ja hea müügiargument. Garantii on seotud sõidukiga ja müümisel läheb see edasi uuele omanikule.

• Tasuta autoabi sisaldub garantiis – autoabi võimaldab esmast abi, sealhulgas puksiirabi, kui sõidu jätkamine pole võimalik. Põhjused võivad olla näiteks tehniline rike, teelt väljasõit, rehvi purunemine vms.

• Kehtib kõikjal Euroopas

warranty.ee

info@warranty.ee