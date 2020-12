Šokeeriv avastus: Boeing juhendas piloote, et pärast lennukatastroofe testides paremaid tulemusi saada

Simulaatorites läbiviidavate testide mõte oli näha kui kiirelt tuvastaksid piloodid vigasid tarkvaras. Väidetavalt aitas aga Boeing pilootide testisooritusele kaasa neid "ebasobivalt juhendades". Juhendamisse oli kaasatud ka USA lennuamet (FAA), kelle ametnikud koos Boeingu töötajatega olid sisuliselt juba enne testide toimumist nende tulemustes kokku leppinud.

Seda kõike selleks, et pärast Boeinguga 737 Max lennukitega toimunud kaht katastroofi masinaid uuesti sertifitseerida ja lennukompaniidele usaldusväärseks muuta.

FAA vastas Senati šokeerivatele süüdistustele, et need on alusetud ning 737 Max'ile tehtud järelevalve on olnud põhjalik.

737 Maxi lennukid kukkusid alla viiekuulise vahega - kõigepealt Indoneesias oktoobris 2018 ja siis Etioopias märtsis 2019, tappes 346 inimest.

Seejärel võeti lennukimudelilt lennuluba, mille FAA koos teiste lennunduametitega üle maailma taastas alles kuu aega tagasi novembris.

Alles tänavu detsembris julges esimene lennufirma, brasiillaste Gol, taas 737 Max lennukeid uuesti kasutama hakata.