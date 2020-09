SOL Baltics ostab BaltCapilt Leedu firma: praegu on õige aeg laienemiseks

Tehinguga saab SOL Balticsist Leedus puhastus- ja tehnohooldusteenuseid terviklikult osutav ettevõte aastase käibega 3,5 miljonit eurot ja 200 töötajaga.

SOL Balticsi tegevjuhi Rinel Piusi sõnul ei ole 2020. kriisiaasta puhastusteenuse ja tehnohoolduse valdkonnale olulist langust kaasa toonud: „Suvel kogetud 10 kuni 15-protsendiline langus on praeguseks taastunud ning järgmiseks, 2021. aastaks kavandame oma tegevusplaanid juba 2019. aasta mahtude tasemel.“

Yglė Pastatų Valdymas (YPV) on Leedu suurimaid tehnosüsteemide hooldusettevõtteid, millel on esindused Vilniuses, Kaunases, Klaipėdas, Panevėžyses, Šiauliais ning kliente kinnisvarahalduses, hotellides, tervishoius, tööstuses kui ka teistes sektorites. Varasemalt on YPV osutanud SOL Balticsile teenuseid allhanke korras.

„Praegu on õige hetk laienemiseks, sest ärid meie ümber mõistavad järjest rohkem, et puhtus ja hügieen aitavad majandust käigus hoida. Koostöö YPV ja sealsete töötajatega tundus loomulik ja soovisime seda kindlalt jätkata,“ põhjendas Pius ostuotsust.

BaltCapi partneri Šarunas Stepukonise sõnul oli müügiotsuse tegemise juures oluline, et YPV uued omanikud oleks strateegilised investorid, kellel on sektoris suured kogemused, kindel visioon ettevõtte arendamiseks ning sobivad väärtused. „Viimase kuue aastaga, mil YPV on olnud BaltCapi portfellis, on ettevõtte äritegevus tohutult kasvanud ning tänaseks on saavutatud koht turuliidrite hulgas. YPV on sektori üks kõige rohkem edasijõudnud ja suurimate väljavaadetega ettevõtteid, kellel on professionaalne meeskond ja võimekas juht, kes on oluliselt panustanud YPV eduloosse,“ ütles Stepukonis. BalCapile kuulus 75% ettevõttest.

25% ettevõttest kuulus YPV juhile Agnė Grendelėle, kes jätkab nüüd SOL Balticsi Leedu juhina ning hakkab kuuluma ka SOL Balticsi juhtkonda. Grendelė sõnul tähendab ettevõttele ja kollektiivile ühinemine rahvusvahelise ettevõttega tegevusvaldkondade laienemist. „SOL Baltics on Leedus kasvanud puhastusteenuste valdkonnas arvestatavaks tegijaks, kellelt järjest sagedamini on kliendid hakanud küsima tehnohoolduse teenust. Need kompetentsid toome me uude ettevõttesse liitumisega kaasa,“ ütles Grendelė.

YPV käive oli 2019. aastal 2 miljonit eurot, töötajaid oli 50. SOL Balticsiga liitumisel oli poolte M&A tehingu finantsnõustaja Aureus Capital Consulting OÜ ja juriidiline nõustaja KPMG Law. Investeerimisfirmat BaltCap nõustas Ellex.