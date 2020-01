Sõlmiti oluline leping Rail Balticu Ülemiste terminali osas

„Ülemiste terminali projekteerimiseks valitud lahendus pole ainuüksi funktsionaalselt hästi läbimõeldud, vaid annab nii Ülemiste asumile kui laiemalt ka Tallinna linnale juurde ühe silmapaistva arhitektuurse maamärgi. Tänane lepingu allkirjastamine loob olulise eelduse selleks, et 2026. aastal on Eestil uus ja arenev transpordikeskus," sõnas Rail Baltic Estonia juhatuse liikme kohusetäitja Marko Kivila.

„Alustame põnevusega Eestile strateegiliselt olulise objekti projekteerimist, millest saab innovaatiline, tulevikku vaatav ja reisijakogemust väärtustav transpordikeskus. Uus terminal ning projekteeritav avalik ruum annab ühtlasi ka uue hingamise ajaloolisele linnaosale," ütles Zaha Hadid Architects tegevjuht Gianluca Racana.

„Eesti ühe juhtiva projekteerimisettevõttena oleme otsustanud, et Esplan valib rahvusvahelisest teadmistepagasist parimad oskused ja praktikad, selleks et meie loodud hooned ning töö- ja elukeskkonnad oleksid tõeliselt hästi ja läbimõeldult projekteeritud. Esplan pakub maailmas tipptasemel lahendusi ja koostöö Zaha Hadidi arhitektuuribürooga on üks, kuid märgiline tunnistus meie inimeste erakordselt vastutusrikkast tööst," ütles peaprojekteerimisettevõtte Esplani tegevjuht Kadi Metsmaa.

I koht ja auhind 28 000 eurot – LIGHT STREAM Foto: RB Estonia

Täna allkirjastatud lepinguga paralleelselt algas ka juba sisuline töö Rail Balticu alguspunktiks oleva ühisterminali projekteerimiseks. Rail Baltica raudteetaristu ehitus valmib plaani kohaselt kahes etapis. Terminali projekteerimine kestab lepingu järgi ca 1,5 aastat, lisaks projekteeritakse paralleelselt terminali lepingule ka raudteetaristu. 2021. aasta esimeses pooles kuulutatakse välja terminali I etapi ehitushange.