Sõnajalad ähvardavad riiki meeletus tempos suureneva kahjunõudega

“Tuulepargi ehituslubade kehtivuse osas kahes kohtuastmes kaotajaks jäänud Justiitsministeeriumi ametnikud põletavad edasise vaidlusega maksumaksja raha, samas kui arendaja pakub riigile kompromissi, millest kõik võiksid võita,” ütles Andres Sõnajalg. “Kohtukulud on seejuures marginaalsed, tõsine kahjunõue tuleneb hoopis monteerimistööde peatamisega seotud kahjudest.”

Riik peatas tänavu Sõnajalgadele kuuluva Aidu tuulepargi ehitamise, sest kaitseministeeriumi väitel segavad püstitatavad tuulikud Venemaale suunatud luureradarite tööd. Tehnilise järelevalve ameti väitel ei ole tuulepargi ehitajad täitnud suurt osa seaduslikuks ehitamiseks vajalikke nõudeid ja mneil puuduvad ka vajalikud kehtivad ehitusload.

Eleon Green OÜ, endise nimega Kindel Vara, on 2008. aastal asutatud Eesti ettevõte, mis arendab Aidu tuuleparki.

Eleon AS on 2007. aastal asutatud Eesti ettevõte, mis on välja arendanud ja toodab Eestis multimegavatt-klassi elektrituulikuid. Esimene Eleoni tehnoloogial baseeruv 3M116-tuulik püstitati 2013. aastal Saaremaal Salme tuulepargis. Salme tuuleparki püstitatud Eleoni prototüüp tuulik on edukalt läbinud kõik vajalikud katsetused ning on Sõnajalgade väitel keskmiselt 30% suurema tootlikkusega kui sarnased tuulikud maailmas.