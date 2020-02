Sõnajalad esitasid prokuratuurile tuulikute ehitamist takistavate ametnike peale kuriteokaebuse

Karistusseadustiku § 291, mis käsitleb riikliku järelevalve ebaseaduslikku teostamist, võimaldab järelevalve käigus teadvalt ebaseadusliku otsuse teinud isikuid karistada rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega, kui sellega on tekitatud oluline varaline kahju või põhjustatud muu raske tagajärg.

Vandeadvokaat Erki Kergandbergi ja vandeadvokaat Silja Holsmeri allkirju kandvas kuriteokaebuses kirjutatakse, et TTJA ehitusosakonna juhataja Kati Tamtik on riikliku järelevalve menetluse raames teinud Eleon Greeni suhtes teadvalt ebaseadusliku otsuse, millega on tekitatud oluline varaline kahju, kokku vähemalt summas 5 miljonit eurot.

Kuriteokaebuse ajendiks on TTJA 10. veebruari ettekirjutus, milles nõutakse Aidu tuulepargi ühe tuuliku osalist lammutamist, kuna tuuliku laba tipp olevat ka seisval kujul otseseks ja vahetuks ohuks riigikaitsele. Riigiprokuratuurile saadetud kaebuses selgitatakse, et TTJA ametnikele oli juba eelmisel kevadel esitatud pädeva asutuse dokument, mis kinnitab, et seisev tuulik ei vähenda riigikaitseliste süsteemide töövõimet. Samuti näitab rahvusvahelise ja sõltumatu ekspertbüroo analüüs, et isegi töötavatena omavad vaidlusalused nii kaks Eleoni tuulikut kui kogu Aidu tuulepark 30 Eleon tuulikutega kordades väiksemat negatiivset mõju kui Kaitseministeeriumi poolt heaks kiidetud 33 Vestase tuulikut.