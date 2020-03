Sõnajalad on pahased, et prokuratuur ei võtnud nende kuriteoteadet menetlusse: nad toodavad praaki ja me kaebame edasi

Ka juhtis ta tähelepanu sellele, et kuigi prokuratuur levitas eile meedias sõnumit, et on loobunud kriminaalmenetlusest, on samal ajal dokument ise määratud asutusesiseseks kasutamiseks. "Prokuratuuri ettekääne kriminaalasja algatamata jätmiseks tugines sellele, et ei ole teada, kas ametnik on teinud ebaseadusliku otsuse teadvalt või mitte teadvalt ning leiab, et kaebuses on see kõigest oletuslik," põhjendas Sõnajalg.

Ta märkis, et neil oli kaebusega kaasa pandud ka tõendid, mis näitavad ametniku teadlikkust sellest, mida ta teeb, kuid selleks oleks tulnud materjalid läbi töötada. "Teiseks, kui meil ka oleks pelgalt oletused, siis prokuratuuri asi olekski leida faktid, kas kuritegu on aset leidnud või mitte, mitte lihtsalt loobuda ja käega lüüa," lisas Sõnajalg. "Paraku paistab siit teatud muster, et prokuratuur ei taha uurida neid asju, mis juba kaugelt haisevad, aga võib lõpmatuseni menetleda juhtumeid, mis kohtus kuhugi ei vii," leidis arendaja.

Eleon Green OÜ (endise nimega Kindel Vara) on 2008. aastal asutatud Sõnajalgadele kuuluv ettevõte, mis arendab Aidu tuuleparki. Eleon AS on 2007. aastal asutatud Sõnajalgade ettevõte, mis toodab tuulikuid, millest esimene pandi 2013. aastal püsti Saaremaal Salme tuulepargis. Arendajate kinnitusel on Salme tuuleparki püstitatud Eleoni prototüüp tuulik on edukalt läbinud kõik vajalikud katsetused ning on keskmiselt 30% suurema tootlikkusega, kui teised sarnased tuulikud maailmas.