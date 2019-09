Sõnajalad rahulolematud: politsei pole Aidu tuulepargi ehituselt kaameraid maha võtnud

Politsei paigaldas jälgimiskaamerad Aidu tuulepargi kahe kinnistu juurde suve alguses, et kontrollida tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) ettekirjutuse peale kehtestatud viibimiskeelust kinnipidamist. Sõnajalgade väitel kehtis viibimiskeelu aluseks olnud TTJA 12. aprilli ettekirjutus ainult kohtuvaidluse lõpuni ning seega kadus tuulepargi arendajale õiguse andnud riigikohtu otsusega alus viibimiskeelu jätkamiseks ning sellega seotud jälitustegevusteks.

Eleon Greeni juhi Andres Sõnajala sõnul on ettevõte pöördunud PPA ida prefektuuri poole, et kaamerad ja muud võimalikud jälgimisseadmed eemaldataks, kuid pole seni vastust saanud. "Viibimiskeeld kehtis ettekirjutuse tagamiseks ning ettekirjutus kaotas koos riigikohtu määrusega kehtivuse juba teisipäeva hommikul. Eesti politsei võimekust arvestades ei oleks see olnud neile üle jõu käiv juba samal päeval või hiljemalt järgmisel Aidust läbi käia. Paraku pole seda tänaseni tehtud, mis tähendab, et PPA ei pea isikute õigusi prioriteediks," selgitas Sõnajalg.

Lisaks ei ole Sõnajalad rahul justiitsministeeriumiga, millelt nad ootavad õigusabikulude tasumist. Kulude sissenõudmiseks pöördus arendaja kohtutäituri poole.