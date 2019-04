Sõnajalg teatas lepingust Hiina ja Malaisia tuulikukomponentide tootjatega

Tuulikute komponentide tootjate nimesid Eleon seni ei avaldanud, viidates konfidentsiaalsuse nõudele. „Tegemist on maailma kümne suurima tootja hulka kuuluvate ettevõtetega, kelle nimed saavad peagi avalikuks rahvusvahelise pressiteatega,” ütles Sõnajalg.

Eleonile tuulikute koostisosi valmistama hakkavad ettevõtted ei ole Sõnajala kinnitusel seotud Indoneesiast pärit Puri Usaha Groupiga, mis ostis pankrotistunud Mervento tuulikutehase Soomes.

Just Merventost ostis Eleon kaks aastat tagasi ühe tuuliku labade vormi ja selle kasutamise õiguse.

„Vormi me viime laevaga Hiinasse,” ütles Sõnajalg.

Eleon koostab oma tuulikud nö Lego põhimõttel, tuues üksikud komponendid tehasest eraldi kohale, mis muudab logistika paindlikumaks ja transpordi odavamaks. „Niimoodi me saame tuulikuid transportida väga pika maa taha, sest kui gondel panna kokku tehases, on tegemist 180 tonni kaaluva suuremõõtmelise eriveosega,” selgitas Sõnajalg. „Meie puhul kujuneb suurimaks veoseks 52 tonni kaaluv generaator, mille 4meetrised küljed on küll ülemõõdulised, kuid näiteks liiklusmärke ei pea transportimisel teisaldama hakkama.”

Eleoni poolt koostatavad tuulikud on Sõnajala kinnitusel kuni 40 protsenti efektiivsemad kui konkurentide omad.

„Eleoni ambitsioonikas plaan on järgmiseks kümnendiks jõuda multimegavatt-klassi tuuliku tootmismahtudega konkurentidega samale tasemele, mis on kuni 1000 tuulikut aastas. Sellega luuakse sektorisse üle 10 000 kvalifitseeritud töökohta, milleks on vaja aga tööstusinnovatsiooni sõbralikku ettevõtluskeskkonda,“ seisis esmaspäeva hommikul Sõnajala poolt meediale saadetud pressiteates.