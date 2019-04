Sõnajalgade Aidu tuulepargis ehituse keelanud amet pöördus nüüd abi saamiseks politsei poole

TTJA nõudis teisipäeval, et Aidu tuulepargis peatataks ehitustegevus, sama on nõudnud ka keskkonnaminister Siim Kiisler ning kaitse- ja justiitsministeerium. Ameti peadirektor Kaur Kajak ütles ERR-ile, et kolmapäeval tegi amet Eleon Green OÜ-le sunnirahahoiatuse summas 17 000 eurot. Ka hoiab TTJA Kajaki kinnitusel Aidu tuulepargis toimuval silma peal.

"Lisaks oleme teinud politsei poole ametiabi pöördumise ehitustegevuse reaalseks peatamiseks. Kui järgmisel nädalal ehitustegevus jätkub, siis rakendub meie poolt tehtud sunnirahahoiatus. Ühtlasi valib politsei meetme, kuidas ehitustegevust peatada," märkis ta.

Eleon Green OÜ juhatuse liikme Oleg Sõnajala sõnul jätkavad nad Aidu tuulepargis montaažitöödega kehtivate ehituslubade alusel. "Vastavaid ehituslube ei ole kohtus vaidlustatud ning nende kehtivust pole peatatud. Ehitusload on väljastanud kohalik omavalitsus, kes enne montaažitööde algust kinnitas, et ehitusload kehtivad ning vastavast on ka tööde teostamisel juhindutud," põhjendas Sõnajalg.

Ta lisas, et hetkel pole objektiivselt võimalust montaaži pooleli jätta, sest see tooks kaasa miljoneid eurosid kahju kui ka ohuolukorra.

Loe pikemalt ERRi uudisteportaalist.