Sõnajalgade ja hiinlaste ühisfirma võib nad kapo huviorbiiti tuua

„Hiina suurettevõttega ühisfirma loomine on Eleoni jaoks läbimurdeline samm ja toetab meie plaane arengut rahvusvahelistel turgudel jätkata,” kiitis eelmisel nädalal Eleoni juhatuse liige Oleg Sõnajalg. Ettevõte andis meediale teada, et on pikaajalise koostöö eesmärgil käed löönud Hiina riigiettevõttega Chinese State Shipbuilding Corporation (CSSC).

CSSC on maailma suurim laevaehitusettevõte, mille tütarettevõte Haizhuang Windpower toodab 2004. aastast tuulikuid ja investeerib tuuleparkidesse. Ent tegu on ka ettevõttega, kust on pärit lõviosa ehk umbes kolm neljandikku Hiina sõjalaevastikust.

Hiina 2015. aastal algatatud digitaalse Siiditee projekt Arctic Connect, mille raames rajatakse Kirdeväila veealused kaabelsidevõrgud, võib ohustada Euroopa telekommunikatsiooni autonoomiat ja suurendada Hiina luureinfo kogumise ja infoturbe võimet. Omaette roll oleks selles projektis ka CSSC-l, mille üks osakond on viimasel ajal panustanud palju aega allveedroonide arendamisse.

Hiina – nii riigi luuretegevuse kui ka majandusjulgeoleku seisukohalt – on Eesti kaitsepolitseiameti aastaraamatus saanud juba mitu aastat järjest rohkem kajastust. Kõige värskemas, aprilli alguses avaldatud kapo 2019. aastaraamatus toob amet Venemaa ja teiste riikide, kelle eriteenistused Eesti vastu huvi tunnevad, seas esile just Hiina eriteenistused.