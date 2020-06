Sõnajalgade omavoli vastu kohtusse pöördunud Ida-Viru maaomanikku saatis ka teises kohtuastmes edu

Püssi kandis Ida-Virumaal elav Külli Veidemann (49) on mitu viimast aastat võidelnud selle vastu, et Aidu tuuleparki rajavad ärimehed Andres ja Oleg Sõnajalg ei rajaks läbi tema kinnistu elektriliini, mis ühendab tuulepargi Püssis asuva alajaamaga. Kuna maaomaniku vastuseisule vaatamata see liini siiski rajati, otsustas Veidemann 2018. aasta lõpus minna kohaliku valla vastu kohtusse, sest see väljastas ilma tema kooskõlastuseta sama aasta 18. juuli korraldusega rajatud liinile kasutusloa.

Halduskohus otsustas eelmise aasta novembris, et Veidemannil oli igasugune seaduslik alus kohtusse pöördumiseks, mistõttu rahuldas Tartu halduskohtu Jõhvi kohtumaja kohtunik Karin Jõks maaomaniku kaebuse, millega too soovis Lüganuse valla korralduse ja selle alusel antud elektriliini kasutusloa tühistamist, kuna ei olnud rahul selle paiknemisega oma kinnistul.

Küll aga vaidlustas kolmanda isikuna maaomaniku ja Lüganuse valla kohtuvaidlusse kaasatud Sõnajalgade ettevõte Aidu Tuulepark OÜ möödunud aasta detsembris halduskohtu otsuse ringkonnakohtus. Ettevõtte palus oma 13. detsembril esitatud apellatsioonikaebuses tühistada halduskohtu otsus ja teha uus otsus, millega jäetakse maaomaniku kaebus rahuldamata ja menetluskulud Veidemanni enda kanda.