Soojad ilmad viisid Põhjamaades elektrihinnad suviselt madalale tasemele

Rootsi meteoroloogia ja hüdroloogia instituudi sõnul on piirkonda tulnud erakordselt soojad õhumassid, mille põhjustajaks on Mehhiko lahel korralikult tuuseldanud orkaan Zeta, kirjutab Bloomberg. See tõmbas korralikult pidurit ka elektritarbimisele piirkonnas, suurendades samal ajal kohalike tuuleparkide toodangut.

„Põhjus, miks meil on praegu suvised elektrihinnad, on selles, et meil on praktiliselt samasugune ilm nagu suvel oli,” selgitas Jamtkafti peaanalüütik Arne Bergvik. Tema sõnul püsib soe ilm ka lähinädalatel. „Ja kuna meil ei ole külm, siis ei küündi elektrihind ka sellele tasemele, mis ta tavaliselt talvel on,” lisas ta. Mitmetes Rootsi linnades on juba löödud senises novembrikuised soojarekordid.

Kuigi see on hea uudis kõigile elektritarbijatele piirkonnas, iseäranis sellistele suurtele energiatarbijatele nagu kaevandus- ja metsandustööstused, siis on see halb uudis elektritootjatele Fortumile ja Wattenfallile, kes on koroonapandeemia tõttu niigi pidanud sel aastal nõudluse langusega silmitsi seisma.

Võrreldes sama ajaga aasta tagasi on päev enne kauplemispäeva elektrihind langenud tuulise, vihmase ja sooja ilma tõttu langenud 90%. Selle nädala alguses langes elektrihind niivõrd madalale, et Vattenfall pidi vähendama osades oma tuumajaamades toodangumahtusid. Esmaspäeval langesid elektrihinnad mitmeks tunniks Rootsis, Taanis ja Soomes isegi alla nulli.

Madalatest elektrihindadest Skandinaavias ei võitnud mitte ainult piirkonna elanikud, vaid ka Saksa ja Hollandi elektritarbijad, kuna samaaegselt kasvas Põhjamaade elektrieksport nendesse riikidesse. Oktoobris kasvas Nord Pooli andmetel Põhjamaade elektrieksport 1,8 TWh-ni, samas kui aasta tagasi piirdus see veel vaid 0,4TWh-ga.