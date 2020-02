Soome ajaloo suurim tehing kukkus läbi

Saksa firma nõudis Konelt 2,5 miljardit eurot ettemaksuna, kuid Soome ettevõte keeldus, tuues põhjenduseks, et tehing muutus liiga riskantseks, kirjutab Yle.

Makse tulnuks teha kohe kui pooled lepingud allkirjastavad, kuid Kone oleks Saksa firma üle võtnud vähemalt aasta hiljem. „Kui ThyssenKrupp seda perioodi üle ei elaks, siis me oleks kaotanud 2,5 miljardit," ütles Kone tegevujuht Henrik Ehrnrooth.

Kone teatas, et tehing oleks olnud mõistlik ainult õige hinnaga. „Kone usub endiselt, et äri ühendamine ThyssenKruppiga oleks olnud strateegiliselt kasulik," seisis ettevõtte pressiteates, milles lisati aga, et tehingu puhul tuleb arvesse võtta ka aktsionäride ja klientide huve.

Mõlema firma aktsiad kukkusid pärast teadet.