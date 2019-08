Soome ajaloo suurimas rahapesujuhtumis on peategelasteks kaks Eesti meest

Soome keskkriminaalpolitsei kahtlustab kahte Eesti meest 130-140 miljoni euro pesus. Juhtumit menetleb Helsingi kohus.

Keskkriminaalpolitsei uurija Jarmo Koistineni sõnul on tegemist tõenäoliselt ajaloo suurima Soome rahapesujuhtumiga.

Vaid nelja kuu jooksul läks läbi ühe Soome ehitusfirma HTR Talonrakennus Oy enam kui 130 miljonit eurot. Kui tavaliselt pestakse miljoneid eurosid Venemaa kurjategijate raha, siis nii suured summad on haruldased, märkis ta.

Antud rahapesujuhtumi raames on politsei külmutanud 455 miljoni rubla ehk üheksa miljoni euro väärtuses varasid. Asja uurmine on kestnud viis aastat.

Ettevõtet juhtivad kaks eestlast. 2014. aastal kanti Soome ettevõtte kontodele Danske Bankis ja Nordeas enam kui 6,5 miljardit rubla ehk umbes 140 miljonit eurot. Politsei kahtlustab, et selle taga pole mingisugust ärilist ega muud loogikat. Pangad tegid täpselt nii nagu pidid ehk teavitasid kahtlastest tehingutest politseid.

Üks Eesti mees (loos nimesid ei nimetata), kes juhtis Soome ettevõtet, ütles, et tema pole mingisuguseid kuritegusid teinud. Politsei küsitlusel rääkis ta, et raha on seotud 400-500 miljoni dollarilise tee-ehitusprojektiga Venemaal Karjalas.

Raha tuli Venemaa varifirmadelt ja pangast, mida Venemaal on seostatud rahapesuga. Vene võimude kohaselt kasutas vene kuritegelik grupp varifirmasid ja väljamõeldud maksete põhjuseid raha illegaalseks ülekandmiseks. Raha rändas läbi vähemalt 250 ettevõtte konto. Raha tee viis maksuvabadesse piirkondadesse.