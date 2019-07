Soome alkoholiaktsiisi tõstmise ajakava on lahtine – viimase 11 aastaga on aktsiis tõusnud 7 korda

Soome peaministri Antti Rinne valitsuse programmi on kirjutatud, et „valitsus jätkab alkoholiaktsiisi mõõdukat tõstmist 50 miljoni euro väärtuses, võttes arvesse tegevuskeskkonna muutused nii, et mõju reisijate poolt sissetoomisele jälgitakse”, vahendab Taloussanomat.

Rahandusministeeriumi nõupidamistel päevakorras olnud ja kuni aprilli keskpaigani kirja pandud memodest selgub, et ministeeriumi hinnangul oleks alkoholiaktsiisi tõstmisest tulnud hoiduda enne, kui Eesti alkoholiaktsiisi võimalik langetamine teatavaks sai.

Uudis Eesti alkoholiaktsiisi langetamise kohta tuli mai lõpus ja otsus jõustus 1. juulil.

Lintilä sõnul ei ole üksikasjalisemaid otsuseid aktsiisitõstmise kohta Soomes veel tehtud. Seega ei ole kindel, milliseid aktsiise Soomes alkoholi osas tõstetakse või millise ajakava alusel.

Lintilä ütles küll juba juunis Kauppalehtile, et aktsiisi tuleks tema arvates tõsta huvidest lähtudes. Kauppalehti teatas eile, et nende andmetel on juba tegevusse asutud ja aktsiisi kavatsetakse tõsta 50 euro väärtuses juba järgmise aasta eelarves.

Sel juhul tehtaks otsused septembris, kui Soome valitsus koguneb esimesele eelarve koostamisele.

Seotud lood: Läti parlament otsustas kange alkoholi aktsiisi langetada

Eesti aktsiisi langus on alles jõustunud ja Lätis on see alles ees ning Soomes veel jälgitakse nende mõju.

Kui järgmine aktsiisitõus kaasa arvata, on Soomes 11 aasta jooksul aktsiisi tõstetud juba kaheksa korda.