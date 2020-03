Soome ametiühing on raevus Tallinki laevade toetamise pärast: kas ametnikud on mõistuse kaotanud?

Meremeeste ametiühingu pressiteates öeldakse, et 2500 Soome meremeest on samal ajal sundpuhkusel, vahendab Turun Sanomat.

Soome Varustuskindluskeskuse otsus anda majanduslikku toetust Eesti lipu all olevale Megastarile ja Rootsi lipu all olevale Galaxyle on meremeeste ametiühingu hinnangul Soome maksumaksjate kogutud raha ülekandmine Eesti ja Rootsi riigile.

„Kas ametnikel on mõistus peast kadunud? Kas seal ei mõisteta, milleks Varustuskindluskeskus on loodud?“ küsib ametiühing.

Ametiühing tuletab meelde, et Helsingi sadamas seisavad Viking Line’i Gabriella ja Mariella ning Tallink Silja Silja Serenade ning Mariehamnis Viking Line’i Rosella, mis on kõik Soome lipu all.

Nende meeskonnaliikmeid on tulnud reisiliikluse kadudes sundpuhkusele saata.

Meremeeste ametiühing leiab, et Soome varustuskindlusveod ei saa toetuda välisriigile.

Ametiühing hoiatab ka tagajärgede eest, kui otsust ei tühistata.