Soome ametiühingud survestavad eestlasi kojusõidust loobuma

Kümned tuhanded Soomes töötavad eestlased ootasid pikisilmi, et Soome leevendaks piiriületustele kehtestatud karme piiranguid ja inimesed pääseksid Eestisse jäänud pere juurde. 14. maist on tööränne taas lubatud.

Siseminister Maria Ohisalo ütles piirangute leevendamisest teatades, et Eestist naastes tuleb kaks nädalat kinni pidada vabatahtlikust karantiinist. Ta täpsustas, et tööl, apteegis ja poes käimine on lubatud, aga ebavajalikke kontakte tuleb vältida. Eestlasest töötajad rõõmustasid ja paljud kiirustasid laevapileteid ostma. Selgus aga, et Soome tööandjad ei vaata Eestisse minekule sugugi hea pilguga ja nõuavad, et Eestist naastes ei tohi kaks nädalat tööle tulla.

Teenindusala ametiühingu PAM töökeskkonna spetsialist Merja Vihersalo tõlgendab valitsuse otsust nii, et lähikontakte tuleb vältida ka tööl olles.

"Palju sõltub sellest, mis tööd tehakse. Kui tööd tehakse üksi ja suhelda pole vaja, siis saab karantiinitingimusi täita, aga näiteks klienditeeninduses, poes töötades on raske karantiini järgida," ütles Vihersalo.

Ehitajate ametiühingu Rakennusliitto esimeees Matti Harjuniemi ütles, et nende ametiliidul on teada palju ettevõtteid, kus töötajatelt Eestist naastes kojujäämist nõutakse. Tema sõnul on tööandjate nõudmine seotud murega, et piirangute leevendamine toob kaasa viiruse leviku ehitustööliste seas.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!