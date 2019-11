Eile selgus, et Soomes on tehtud riigisisene audit, mis näitas, et Soome ei peaks hakkama Baltimaade sajandi projektiks peetava Rail Balticu ühisfirma aktsionäriks. Nii audit kui ka äsja ühisfirma juhi kohalt lahkunud Timo Riihimäki tõid esile, et Balti riigid pole hiigelprojektile piisavalt pühendunud ja neil pole selle arendamiseks selgeid eesmärke.